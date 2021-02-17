Musk'ın Dogecoin açıklaması yüzde 20 değer kaybettirdi

Geçen hafta yaptığı açıklamalar sonrasında Dogecoin adındaki kripto para birimi bir anda rekor seviyede yükseldi ve çok yüksek miktarlarda kazançlar ortaya çıktı. Ancak Elon Musk tarafından gelen bir tweet sonrasında aynı kripto parası sonrasında %20'den fazla değer kaybı yaşadı.

Favori para birimiydi

Dogecoin adındaki kripto para birimi çok yığılma olması nedeniyle eğer büyük yatırımcıların satması durumunda kendisinin de tamamen satacağını belirtti. Favori para yatırım aracı olmasına rağmen büyük yatırımını Bitcoin'e yapan Musk piyasayı yaptığı paylaşımlar ile manipüle ederek yatırımcıların sorun yaşamasına neden oluyor.