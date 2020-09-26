Kocaeli'de 18 yaşındaki genç intihar etti

Kocaeli Darıca ilçesinde yaşanan bu olayda 18 yaşında olan Furkan Celep adındaki kişi bir kargo firmasında çalışıyordu ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında intihar notu paylaştı ve sonrasında kendisini kayalıklardan bırakıp öldürdü.

Vatandaşlar ihbarda bulundu

Gece saatlerinde cesedi gören vatandaşlar durumu polise haber verdi ve Yelkenkaya caddesi yakınında olan falezlerin olduğu yere polis ekipleri gelip inceleme yapması sonrasında ölen kişinin kimliği tespit edildi ve sonrasında itfaiye ekiplerinden alınan yardım sonrasında gencin cesedi sahil güvenlik ekiplerinin botuna sonrasında da sahile çıkarıldı. Olay yerinde inceleme yapıldı.

Aylarca düşündü

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda aylarca bu konu üzerine düşündüğünü ve o sırada ne içki ne de uyuşturucu maddenin etkisinde olmadığını belirtip ayrıca depresyon veya bunalımda da olmadığını söyledi.

İntihar notunda yazılanlar :