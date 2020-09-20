Meriç Nehri sınırına dev haç diktirildi

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Meriç Nehri sınırına dev haç diktirildi
Meriç Nehri sınırına dev haç diktirildi admin Tarih: 2020-09-20 Saat: 11:05:51
Güncelleme : 2020-09-20 11:05:51Bu içerik 42 kez okundu.
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Meriç Nehri sınırına dev haç diktirildi

Atina yönetimi tarafından alınan karar sonrasında Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden Nea Vissa köyünde dev haç dikilerek tören yapıldı.

Türkiye'den görülebilecek

Yeni Bosna'da bulunan bu köy aslında Türkiye'den rahatlıkla görülebilecek bir konumda olması nedeniyle haç buraya konumlandırıldı. Haçın açılışında papazlar dua ederken tören gerçekleştirildi ve haç Türkiye'den görülecek şekilde ışıklandırılıp yerleştirildi. 

Hatırlatması için yerleştirildi 

Askeri ve bölgedeki yetkililerin de katıldığı törende kısa bir konuşma yapan papazlar konuşmasında " Türkler bunları her gördükleri zaman bizi hatırlayacak." bu cümleyi kullandılar. 

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