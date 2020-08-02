Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından gelen açıklamada kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur olmayacağını ellerinde olan kurbanlıkları kurumun satın alacağını belirtti.

ESK aracılığı ile alınacak

Tarım ve Orman Bakanı tarafıdnan gelen açıklamada 1.2 milyon büyükbaş ve 3.6 milyon küçükbaş kurbanlık bulunduğunu belirtti. Eğer satıcılar pazarda satılmayan kurbanlıklarının tamamını satmak isterlerse kurum tarafından ESK aracılığı ile Tarım ve Orman bakanlığı satın alacak.

Alım fiyatları konusunda açıklaması :

Küçükbaş hayvanlar için verilen fiyatlandırma ayrı :

Alım fiyatları ile ilgili daha detaylı bilgiler bulunuyor ancak bu detayların ESK tarafından duyurulacağı açıklandı. En önemli kısım olan sevk belgelerinin getirilmesi şart koşuldu.