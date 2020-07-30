Yol verme kavgası

Tokat Nisar ilçesinde Edili köyünde meydana gelen bu olayda tanıdıklar arasında bir kavga yaşandı ve kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. 2 kardeş olan 43 yaşındaki İ.Ö. ile 35 yaşındaki S.Ö. yaşanan kavga sonrasında hayatını kaybetti.

Tartışma silahlı çatışmaya kadar uzadı

Akrabaları ile tartışma içine giren 2 kardeş daha sonrasında tartışmanın şiddeti artınca silahlar çekildi. Her iki tarafın birbirine ateş açmaya başlaması sonrasında 62 yaşındaki İ Ö. ve oğlu S. Ö. tarafından kullanılan av tüfeğinden çıkan saçma kurşunların 2 kardeşe isabet etmesi sonrasında olay yerinde hayatını kaybettiler.

Soruşturma başlatıldı

S.Ö. jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olay yerinde ölen kişilerin otopsisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma hala devam ediyor. Olayda 28 yaşındaki G. Ö., 13 yaşındaki B. Ö. ile 16 yaşındaki K. Ö. hafif yaralanmış şekilde hastaneye kaldırıldı.