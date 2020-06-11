Eşini keserler öldüren kadına ceza indirimi uygulandı

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Eşini keserler öldüren kadına ceza indirimi uygulandı
Eşini keserler öldüren kadına ceza indirimi uygulandı admin Tarih: 2020-06-11 Saat: 11:16:23
Güncelleme : 2020-06-11 11:16:23Bu içerik 25 kez okundu.
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Eşini keserler öldüren kadına ceza indirimi uygulandı 

Konya ilinde meydana gelen  bu olayda 28 senedir evli olan Fadik Sağdıç eşi olan Veysel Sağdıç'ı satırla defalarca keserle başına vurarak öldürdü. 3 çocuk annesi olan Fadik Sağdıç 15 sene hapis cezası aldı. Mahkemede verilen kararda eşi tarafından uzun süre cinsel , fiziksel ve psikolojik şiddet gören kadına cezada tahrik indirimi uygulandı ve bu indirim en üst düzeyden uygulandı. 

Fadik Sağdıç eşi uyurken başına defalarca satırla vurarak öldürmesi sonrasında polisi arayarak durumu bildirdi. Tutuklanan Sağdıç eşini kasten öldürme suçundan dolayı dava açıldı. 

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