Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser

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Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser
Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser admin Tarih: 2020-05-12 Saat: 14:37:39
Güncelleme : 2020-05-12 14:37:39Bu içerik 46 kez okundu.
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Ankara'da korona virüs önlemi hiçe sayıldı 

Ankara ilinde Gölbaşı ilçesinde meydana gelen bu olay geçtiğimiz Nisan ayında yaşandı. Ankara’da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y. iddia edilenlere göre birt çiftlik evi kiralıyorlar. Daha sonrasında organizatör olan Fatih T. adındaki kişi ile irtibat kuruyorlar. Fatih T. adındaki kişi yanında bir grup yabancı uyruklu kadınla birlikte çiftlik evine geliyor ve parti yapıyorlar.

Parti sırasında canlı yayın yaptılar yakalandılar

Korona virüs önlemlerine rağmen sosyal mesafe kurallarını unuttular ve parti düzenlendiği esnada Fatih T. aldığı alkol etkisi sonrasında kendi sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptılar.

Daha sonrasında emniyetten olduğunu tanıyan kişiler şahısları tanıması sonrasında hemen canlı yayını kaydedip bu kayıtları Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a aktardı.

Görüntülerin gerekli yere ulaşması sonrasında Yılmaz görüntülere hem tepki gösterip hem de görüntülerde gözüken kişilerin görev yerlerini değiştirdi.

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