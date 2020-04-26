65 yaş üstündekiler nasıl sokakta rahatça geziyorlar

Bu konu üzerinde bir araştırma yapan Fatih Altaylı yasağı aslında legal bir yöntemle egale edenleri tespit etti.

Birçok yaşlının sokakta nasıl rahat bir şekilde dolaştığını hatta polislerin durdurmasına rağmen nasıl ceza almadan kurtuldukları ortaya çıktı. 65 yaş üzerinde olan şahısların evde kalma süreleri devam ediyor ancak bazıları e devlet üzerinden hastanelere başvuru yapıp çıktısını alıp sonrasında hastaneye diyerek dışarıda gezmeye çıktığını polis durdurduğu zaman da hastaneye gittiğini belirtince polisten izin aldığı görülüyor.

Son günlerde hastaneye alınan randevulara gelmeyen yaşlı hastaların sayısında inanılmaz bir artış yaşanınca durum araştırıldı ve bu şekilde vatandaşların suistimallerde bulundukları ortaya çıktı.