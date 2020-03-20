Koronavirüs uyarısını dinlemeyen piknikçiler

Tüm dünyada virüs nedeniyle halk kendini izole edip eve kapatırken Türkiye'de durum oldukça farklı oldu. Havanın güneşli olması nedeniyle korona virüsün olup olmadığını umursamayan piknik sever İstanbul halkı Belgrad ormanı girişinde uzun kuyruklara neden oldu.

Günledir evde kal uyarıları yapılan Türkiye'de uyan birçok kişinin olduğu kadar uyarıları umursamayıp insanların canlarını tehlikeye atan binlerce insan da var. Viürüsün yayılmaması adına birçok yer kapatılırken bazı İstanbullu insanların Belgrad ormanına piknik yapmak için gitmesi sosyal medya üzerinde yoğun tepki aldı.

Piknik alanındaki bulunan otoparklar o kadar yoğunluk oluştu ki doldu taştı. Piknik alanında mangal yapanlar, bisiklet ile gezenler ve sosyal mesafeyi korumadan oyunlar oynayıp sohbet edenler oldu.