Öğrenci yurtlarında karantina altına alınanlardan tepki: 'Ahır burası ahır'

Bir süredir sosyal medya üzerinde gündemde olan bu olayda daha önce öğrencilerin kaldığı KYK yurtlarına karantina için yerleştirilen umreden dönenler yurtların ahır gibi olduğunu belirtince tartışmalara neden oldular.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Suudi Arabistan’dan getirilen yurttaşların kaldığı ve karantinaya alınan Gölbaşı’ndaki öğrenci yurtlarına giderek görüşmeler gerçekleştirdi. Yurtta kalanlar arasında sadece umreden gelenlerin olmadığını o kişilere ek olarak oradan getirilen işçilerin ve iş insanlarının da olduğu belirtildi. Temizliğin olmadığı konusunda da yeterli yiyeceklerinin bulunmadığını söylediklerini Kaya açıkladı.

Orada vatandaşın dertlerini dinleyen Kaya'ya ayrıca “Bize burada insanca muamele yapılmadı. Bizi buraya apar topar getirdiler. İçeride zerre kadar temizlik yok. Ne hemşire var, ne doktor var. Karantinaya aldılar ama karantina diye bir şey yok. Ahır burası ahır.” denildiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinde bu gelen açıklamalara yoğun bir şekilde tepki geldi. Öğrencilerin kaldığı yerlerin bu şekilde değerlendirilmesine öğrencilerden yoğun tepkiler geldi.