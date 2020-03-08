Şizofreni hastası, bir hastanın gözlerini çıkardı

Adana'da şizofreni hastası olan bir kadın sinir hastalıkları hastanesinde kendisine bir şahsın küfür ettiğini iddia ederek o kadının gözlerini çıkardı. 2 gözünü birden kaybeden kadın başka bir hastaneye hemen tedavi edilmek üzere kaldırdı.

Gözleri oyulan yaşlı kadının yakınları saldırgan şahıstan ve hastaneden şikayetçi olduğunu belirtti. Olay sonrasında Adana valiliği tarafından olayla ilgili olan 7 kişinin görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

56 yaşında olan Sultan Güner adındaki kişi Hatay'da yaşıyor ve bazı sesler duyduğunu iddia etmesi sonrasında ailesi tarafından Adana'da bulunan Sinir Hastalıkları hastanesine getirildi ve burada muayenesi 24 Şubat gününde gerçekleştirildi. Daha sonrasında hastaneye yatırılmasına karar verildi ve 1 Mart gününde Sultan Güner görevliler tarafından hastaların ortak kullandığı bir salona geçirildi.

36 yaşında olan N.K. adındaki şizofreni hastası da o odaya gelmişti ve iddia edilene göre yaşlı kadının kendisine küfrettiğini bu nedenle saldırdığını iddia etti. Şahıs yaşlı kadını yere yatırıp elleriyle gözünü çıkarıp yediğini söyledi.

Daha sonrasında olay yerinden ayrılırken bir görevliye yakalandı.