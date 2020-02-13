Kadir Şeker'in savunmak istediği Ayşe D. konuştu

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Kadir Şeker'in savunmak istediği Ayşe D. konuştu
Kadir Şeker'in savunmak istediği Ayşe D. konuştu admin Tarih: 2020-02-13 Saat: 10:56:24
Güncelleme : 2020-02-13 10:56:24Bu içerik 34 kez okundu.
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Kadir Şeker'in savunmak istediği Ayşe D. konuştu

Konya'da Özgür Duran'ı Ayşe D.'ye şiddet gösterdiği düşüncesiyle engellemek amacıyla olaya müdahil olan Kadir Şeker çıkan arbede sonrasında şahsın kalbinden bıçaklanıp ölmesi sonrasında kasten adam öldürme suçundan dolayı tutuklandı.

Karara avukatı tarafından itiraz geldi. Ayşe D. tarafından gelen açıklamada  "'Olay günü Özgür alkollüydü. Tartışıyorduk, beni dövmüyordu. Çok güzel günlerimiz oldu. 19 suç kaydı olması, bir insanı kötü yapmaz" bunlar yer aldı.

Buna ek olarak bıçağın saplanma şekliyle ilgili otopsi çalışmaları başlatılmış durumda. Ancak Ayşe D. tarafından gelen açıklamalarla gencin serbest kalmasının mümkünatı kalmıyor. Son açıklamasında 'Olaydan sonra darp raporu aldım ama vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil' açıklamasını yaparak aslında Özgür Duran adındaki şahsı savunduğunu belirtmiş oldu.

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