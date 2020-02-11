İdlib'de 5 asker şehit oldu

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İdlib'de 5 asker şehit oldu
İdlib'de 5 asker şehit oldu admin Tarih: 2020-02-11 Saat: 14:56:38
Güncelleme : 2020-02-11 14:56:38Bu içerik 27 kez okundu.
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İdlib'de 5 asker şehit oldu

MSB tarafından gelen açıklamada İdlib'in kuzeyinde Taftanaz'da Suriye ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği açıklandı. 5 askerin de ayrıca yaralandığı belirtildi.

MSB tarafından gelen açıklamada İdlib bölgesinde bulunan çatışmaları önlemek, hudut güvenliğini sağlamak ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askerlere suriye ordusu rejim yönetimi tarafından yoğun bir silahlı saldırı gerçekleşti ve 5 kişi hayatını kaybederken 5  asker şehit oldu.

Bölgede tespit edilen hedeflerin hemen ateşle karşılığı verildi ve yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş olup hedeflerin tahrip edildiği s

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