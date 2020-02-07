Denizli’de kız çocukların kurduğu çete

Denizli'de meydana gelen bu olayda 3 genç kızın 2 kız çocuğuna işkence yaparak dövmeleri ve bunlarıda sosyal medya hesaplarında paylaşmaları nedeniyle yakalandılar.

Geçtiğimiz hafta henüz daha 12 yaşında olan S.S. adındaki 8.sınıf öğrencisi oyun parkında tanımadığı 3 genç kız tarafından herhangi bir sebep gösterilmeden dayak yediğini babasına anlatması sonrasında babası hemen darp raporu alarak olayı polise bildirdi.

Daha sonrasında genç kızların sosyal medya hesaplarına ulaşan baba görüntülerde A.C. (16), N.C. (16) ve A.K. (17) kızların kendi kızına ve başka bir kıza işkence yaptığı videoları buldu. Küçük kızın ağzı burnu kan içinde olmasına rağmen sesini çıkaramadığını gören baba görüntüleri polise aktardı.

Kızların dayaklarına son verense mahallede bulunan bir kişinin balkondan mdahale etmesi sonrasında sonlanıyor.