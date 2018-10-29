TSK Fırat'ın doğusundaki YPG mevzilerini bombaladı

TSK tarafından Suriye kuzeyinde sınır hattında olan Zor Mağar bölgesine bir saldırı geldi. PKK ve YPG terör örgütlerinin yoğun olduğu bu bölgelerde operasyon yapıldı. Erdoğan tarafından da geçtiğimiz cuma gününde artık Münbiç'te operasyonlar yaparak oyalanmak yerine Fırat'ın doğusunda operasyonlar yapmaya kararlı olduğu açıklanınca ilk operasyon sinyalleri buradan gelmişti.

TSK tarafından obüs bataryaları hazırlandı ve terör örgütüne bir darbe vurmak için belirlenen hedeflere ateş edilmeye başlandı. Mevziler bombalandıktan sonra operasyon tamamlandı.

Ancak buraya yapılan bir bombalama sadece başlangıç olarak görülebilir. Bu konuda daha çok operasyon haberi gelecektir. Bombalanan bölge ise Halep'e bağlı olan Ayn El Arab ilçesinin batısında olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü oldu.