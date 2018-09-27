Küçük kız 2 gündür kayıp

İzmir Tire ilçesinde yaşamakta olan lise öğrencisi olan 15 yaşındaki Pınar Ezgi'den 2 gündür herhangi bir haber alınamıyor. Güvenlik güçlerine babası tarafından kızı hakkında kayıp başvurusu yapıldı ancak hala haber alınamıyor.

Geçtiğimiz pazartesi gününde dedesi olan Kadir Ezgi'nin evinde kaldıktan sonra sabah okula gitmek için evden ayrıldı. Okul çıkışında da babası tarafından okuldan alınmak istenen küçük kızın aslında okula gelmediği anlaşıldı ve hemen cep telefou ile ulaşmak isteyen babası kızına ulaşamadı ve hemen polise gidere durumu bildirdi.

Jandarma da bu konuda bilgilendirildi ve küçük kız her yerde aranıyor ancak bir türlü herhangi bir şekilde bir bilgi elde edilemedi.