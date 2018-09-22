Bitlis'te 26 köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis ilinde bulunan 26 köyde bugün itibari ile sokağa çıkma yasağı getirildi. İkinci bir emre kadar her gün 18.00 ile 07.00 saatleri arasında artık sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada bölgede bulunan PKK terör örgütünden olan kişilerin kullandığı sığınakların tespit edilmiş olduğu bu nedenle de il merkezine bağlı olan 26 köyde bugün itibari ile sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bitlis merkez ilçesi sınırlarında olan Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Üçevler, Oğulcak, Kalupat, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Karakuş, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yarönü, Beşkaynak, Uçankuş, Kınalı, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri ve Dutköy köylerinde artık yasak uygulanıyor.