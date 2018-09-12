Elektirik akımına kapıldı ve öldü

Tekirdağ Çorlu ilçesinde meydana gelen bu olayda bir lokantanın dış mekanında kaynak yapan bir işçi elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. Olay geçtiğimiz gün öğleden sonra İstanbul yolunda askeri havaalanı mevkesinde bulunan bir lokantada yaşandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan 50 yaşındaki Emrullah Özkan adındaki kişi lokantada demir profiller ile iskele yaparken bir anda elektrik akımına kapıldı ve ağır yaralandı.

Hemen orada bulunan diğer işçiler tarafından acil ekiplerine haber verildi ve sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkan için doktorlar birçok müdahalede bulundu ancak maalesef kurtulamadı.