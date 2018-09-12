Elektirik akımına kapıldı ve öldü

Anasayfa ASAYİŞ Elektirik akımına kapıldı ve öldü
Elektirik akımına kapıldı ve öldü
Elektirik akımına kapıldı ve öldü admin Tarih: 2018-09-12 Saat: 14:48:36
Güncelleme : 2018-09-12 14:48:36Bu içerik 72 kez okundu.
Reklam

Elektirik akımına kapıldı ve öldü

Tekirdağ Çorlu ilçesinde meydana gelen bu olayda bir lokantanın dış mekanında kaynak yapan bir işçi elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. Olay geçtiğimiz gün öğleden sonra İstanbul yolunda askeri havaalanı mevkesinde bulunan bir lokantada yaşandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan 50 yaşındaki Emrullah Özkan adındaki kişi lokantada demir profiller ile iskele yaparken bir anda elektrik akımına kapıldı ve ağır yaralandı.

Hemen orada bulunan diğer işçiler tarafından acil ekiplerine haber verildi ve sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkan için doktorlar birçok müdahalede bulundu ancak maalesef kurtulamadı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler