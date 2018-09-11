Maden işçilerini taşıyan araç kaza yaptı

Kaza bildirimi sabah saatlerinde Devre ilçesinde Çaydeğirmeni beldesinde yaşandı. Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait olan bir maden ocağında çalışmakta olan ve işleri biten işçileri taşımakta olan 67 LB 825 plakalı otobüs sağanak yağmur nedeniyle bir anda kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi ile devrildi.

Kaza sonrasında hemen bölgede çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi de sevk edildi. Hemen devrilen otobüsteki yaralı madenciler yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile araçtan çıkarıldı ve hemen hastaneye sevk edildiler.

Kazada Veysel T., Siyami T., Erdal K., Ruhi K., Bahattin İ., İsa D., Fahri G., Sefer D. ve Şendoğan K. yaralandı. Yaralı işçilerin durumlarının şu anda iyi olduğu açıklandı.