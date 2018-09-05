Düğünden 18 günden sonra öldü

Denizli Bekilli ilçesinde Ö.K. adındaki şahıs 24 yaşında olan eşini boğarak öldürdü. Öldürülen kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayet ettiği de ortaya çıktı. Öldürülen kadın için eşi konusunda uzaklaştırma kararı verildiği görüldü. Tüm bunlara rağmen de düğünleri yapıldı.

Olay gece yarısına yakın saatlerde dün gerçekleşti. Ö.K. adındaki şahıs Aydın ilinden Denizli iline inşaatlarda çalışmak için geldi ve burada Makbule K. adındaki kişi ile tanıştı. Daha sonrasında nikahlandı ve düğünleri de 18 Ağustos gününde yapıldı.

Çift arasıdna daha sonrasında tartışmalar oldu ve tartışmalar sonrasında şahıs eşiyle kavga edip eşini boğdu. Çiftin yakını cinayet mahaline gelince kadının öldüğünü görüp polise haber verdiler.