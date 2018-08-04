5 bin polis ile güvenlik uygulaması

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5 bin polis ile güvenlik uygulaması
5 bin polis ile güvenlik uygulaması admin Tarih: 2018-08-04 Saat: 23:45:06
Güncelleme : 2018-08-04 23:45:06Bu içerik 61 kez okundu.
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5 bin polis ile güvenlik uygulaması

Ülke genelinde bu uygulama ile birlikte 13.kez yapılan Türkiye Güven Huzur uygulaması uzun bir süredir uygulanıyor ve büyük bir başarı elde ediyor.

Beklenmedik anda tüm il genelinde uygulanan bu uygulama sayesinde birçok kişi yakayı ele veriyor.

Yine İstanbul ilinde 39 ilçede 5 bin polis ile yapılan denetimler sonrasında kent genelinde 195 noktada uygulama gerçekleşti ve operasyonda : Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube ekipleri de yer alıyor.

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