Çocuklarını öldüren annenin ifadesi

Çocuklarını öldüren annenin ifadesi kan dondurdu. Ankara da Keçiören içerisinde bir önceki gece saatlerinde sekiz yaşında olan kızı Kübra’yı bıçakladığı, arkasından ise beş yaşında ki kızı olan Beren’i boğarak ölüme terk eden annesi Lütfiye Alver’in ise ifadesi meydana çıktı.

Kayınpederi ve kayınvalidesi tarafından çocukları için almış oldukları eşyalara, dokunması ile kullanmasına razı olmadığını öne süren katil zanlısı annenin, “Çocuklarıma almış oldukları ranzalı yatağa ise hiçbir zaman oturmak istemedim bile” diye söylediği saptandı.

Babası olan Zeki Alver, de karısının kendisini ailesinden kıskanmış olduğunu iddia etti. Olay sonrasından ise sinir krizi yaşamış olan baba Zeki Alver, ise eşinden şikayetçi olduğu anlaşılırken, karısının ise kendisini ailesi tarafından kıskanmış olduğunu öne sürdüğü saptandı.