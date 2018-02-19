Konya'da silahlı kuyumcu soygunu

Konya’da silahlı kuyumcu soygunu. Konya da yüzü maskeli olan ve elinde silahlı olan soyguncunun, girmiş olduğu kuyumcu dükkanı içerisinde vitrin de olan 50’ye yakın bileziği de alıp kayıplara karıştığı saptandı.

Olay ise saat, 14.30 suların da merkez Selçuklu ilçesi içerisinde Dr. Hulusi Baybal Caddesi üstünde ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre ise, Menderes Koçak’a ait olan kuyumcu dükkanına girmiş olan yüzü maskeli ve eli silahlı olan soyguncunun, iş yeri sahibinin eşi olan Fatma Koçak’a silah doğrulttuğu ve vitrin de bulunan altınları ise poşete doldurmasını emretti.

Silahlı soyguncunun ise karşısın da şoka yaşayan Fatma Koçak, vitrin de ise d-olan yaklaşık olarak 50’ye yakın bileziği de poşete doldurmuştur.