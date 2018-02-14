Siirt merkezli FETÖ soruşturması

Siirt merkezli FETÖ soruşturması: 4 tutuklama. Siirt merkezli de 20 il içerisinde örgütte ki askeri yapılanmalara karşı operasyon da gözaltı altına alınmış olan 30 şahıstan 4’ü tutuklu yargılandı.

Siirt merkezli de 20 il içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasın da (FETÖ/PYD) karşı operasyon da ise gözaltı altına alınmış olan 30 şüpheliden 4’ü ise tutuklanmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre ise, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam edilen soruşturmalar ile alakalı örgütün ise askeri yapılanmasına karşılık çalışmalar kapsamı içerisinde haklarında da yakalama kararı uygulanan birde 26 Ocak da ise gözaltı altına alınmış olan 30 zanlı, emniyet içerisinde işlemlerinin de sonrasın da adliyeye gönderilmiştir.