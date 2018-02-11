JÖH ve PÖH timleri ant içti Afrin'e girdi

JÖH ve PÖH timleri ant içerek Afrin'e girdi. Afrin de başlatılmış olan Zeytin Dalı Harekatına katılmış olan JÖH ile PÖH timlerinin de düşmana korku salacak olması şeklinde ant içmiştir.

Zeytin Dalı Harekatı içerisinde katılması üstüne yurdun da pek çok bölgesi içerisinden gelmiş olan Kilis ile Hatay sınırından geçtiği ve Afrin kırsalı içerisinde uygulanan toplanma merkezin de ise beraber oldukları Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Harekat (PÖH) timlerinin ise, beraber ant içtikleri cepheye koştular.

Dün sabah saatlerin ise cepheye gitmeden öncesinde birlikte olan kahramanların tümü bir ağızdan ant içmiştir. Aşırı yüksek ses ile haykıran kahramanların “Bu vatan için, bu bayrak için ölmek şereflendirir bizleri” diye söyledi.