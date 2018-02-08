Şişli'de sokak ortasında cinayet

Şişli'de sokak ortasında işlenen kadın cinayeti kamerada Şişli de Mecidiköyü içerisin de Ali K., adlı bir şahıs tarafından sokak ortasında boşanmak üzere olduğu karısını güpegündüz olarak vahşi bir şekilde öldürmüş olduğu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye görüntülendi.

Şişli de Mecideköy de Aytekin Kotil Caddesi içerisinde dün sabah saatleri sırasın da ortaya çıkan bu olay da, manav dan dönmüş olan Leyla K., boşanması üstüne olduğu eşinin Ali K., tarafından saldırıya maruz kalmıştır. Ali K., ise önce karısının boğazını kestiği sonrasından ise polise kendisini teslim ettiği saptandı.

Cinayet ise kamera görüntülerine anı anıyla yansıdı. Görüntülerin içerisinde ise Leyla K., elinde poşet ile yoluna devam ettiği ve yanına boşanmak üzere olduğu kocası Ali K., gelmektedir.