Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan’ın Post Vilayetin de meydana gelen bombalı saldırı da ölürken saldırı da on dört şahıs da yaralandı. Afganistan’ın Doğusun da cep telefonu satılan bir pazarda bu olay meydana geldi.

Uzaktan kumandalı bomba

Post Vilayeti Polis Müdürü olan Feyzullah Hayrat “Patlamanın insanların cep telefonlarına müzik ile video indirdiği sırada yaşandığını söyledi. Yapılan açıklama da saldırının uzaktan kumandalı bir bomba ile yapıldığı aktarıldı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı

Saldırıyı şuana kadar kimse üstlenmedi. Pakistan sınırın da Vilayette Taliban daha önce birden fazla saldırı düzenlemişti. En son saldırı ise Afganistan hükümetini Taliban ve diğer aşırı ırkçı örgütlere olan yirmi bin sivili silahlandırmak için hazırlandığı bir dönemde meydana gelmişti.