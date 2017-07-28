Kuzey Kore yeni füze fırlattı

Kuzey Kore tarafından füze fırlatma krizi başladığı gibi devam ediyor. Kaldığı yerden füze fırlatmaya devam eden Kuzey Kore bugün bir tane daha füze denemesi yaparak yeni bir füze daha fırlattı.

Kuzey Kore durmuyor

Özellikle füzelerinin Amerika’yı vurması konusunda yetersiz kaldığı iddia edildikten sonra daha çok füze denemesi yapmaya başlayan Kuzey Kore ellerinde çok daha iyilerinin olduğunu açıklamıştı. Başarısız olan denemelerinde ise ABD tarafından alay konusu olmuştu. Şimdi ise ABD savaş noktasına gelmesine rağmen füze denemelerine devam ediyor ve ABD henüz bir şey yapmadı. Nükleer füze ile donatılmış olan denizaltısı belirtilen adrese ulaşmış olmasına rağmen henüz bir şey olmadı. Kuzey Kore ise füze denemelerine devam ediyor.

Japonya ve Güney Kore’de onayladı

Siyasi olarak çözüm bulunamayacağı konusunda kesin bir karara varıldı. Pentagon tarafından gelen açıklamada ise balistik bir füze fırlatıldığı ancak henüz ne tür bir füze olduğu ne kadar gittiği gibi füze hakkında detaylı bilgiler bulunamamaktadır. ABD’nin yanı sıra bu füzeyi Japonya ve Güney Kore de onayladı.