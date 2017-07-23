Metal detektörü uygulaması devam edecek

İsrailli yetkililer tarafından gelen açıklama sonrasında Kudüs’te hala gerginlik had safhada ve bu konuda Erdoğan tarafından açıklama yapılmış olsa bile bir talepte bulunulmuş olunsa bile yetkililer bu detektörlerin kalacağı konusunda ısrarlı bir şekilde karşı çıkmaya devam ediyorlar.

Zamanla kullanımı azaltılacak

Mescid-i Aksa’nın kapısına yerleştirilen metal detektörleri halkın gerginleşmesine neden oldu. Halk gerilmeye başladıkça olaylar da çıkmaya başladı Bu konuda çok olay yaşandı ve birçok da Filistinli vatandaş öldürüldü. Hatta orada bulunan bazı Türk vatandaşları da yaralandı. Bu konuda acımasız bir şekilde saldıran polisler herhangi bir saldırıda oluşabilecek kayıptan daha çok hasar vermeye başladılar.

Daha farklı güvenlik önlemleri

Yetkililer bu konuda zamanla metal detektörlerin azaltılabileceğini ancak kaldırılamayacağını açıkladı. Bu konuda alternatif yollar aranıyor ve bulunana kadar da bu yöntemin aktif olarak kalacağı bildiriliyor. Geri adım olarak görülen bu aletlerin kaldırılması İsrail tarafından kabul edilmeyecek gibi gözüküyor çünkü bunu yapmak İsrail için geri adım olarak gözüküyor.