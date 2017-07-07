ABD'den Türkiye için Afrin açıklaması

Bildiğiniz gibi YPG tarafından alınan silahlar ABD tarafından verilmişti. Bu silahlar bir anda PKK örgütünün elinden çıkınca hemen YPG için operasyona başlandı ve dev operasyon tam 70 gün boyunca devam edecek. Bu nedenle oldukça zor olacak olan operasyon ile ilgili ABD'de açıklama yaptı. Ülkemiz bu operasyonu yapacağını günlerdir söylüyordu ve en sonunda harekete geçildi.

ABD açıklama yaptı

ABD tarafından gelen açıklama Afrin ile ilgili oldu. ABD Büyükelçisi John Bass tarafından yapılan açıklamada şunlar yer aldı : " İlk hedef IŞİD olarak belirlenmesi gerekiyor. İŞID tarafından tutulan ve son kalan tek yer artık sadece Rakka var. Asıl hedef burası olmalıdır. Odak noktası burası olması gerekiyor ancak Türkiye'nin de kendisini savunma hakkı var ve buna saygı duymaktayız." açıklaması geldi.