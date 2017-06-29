Rusya ve Türkiye anlaştı

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Rusya ve Türkiye anlaştı
Rusya ve Türkiye anlaştı admin Tarih: 2017-06-29 Saat: 13:21:06
Güncelleme : 2017-06-29 13:21:06Bu içerik 165 kez okundu.
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Rusya ve Türkiye anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı askeri ve teknik işbirliklerinden sorumlu olup Türkiye ile füze savunma sistem konusunda anlaştı.  S- 400  füze savunma sistemi konusunda uzun bir süredir anlaşma sağlanamıyordu ancak ülkemizin Karadeniz’de boru hattı döşenmesine izin vermesi, turizm konusunda, ihracat konusunda Rusya’ya katkısı büyük olunca Vladimir Putin bu konuda hızlı bir karar alınacağını söylemişti. En sonunda bu konuda anlaşma sağlandı.

Sevkiyat sağlanacak

Hemen anlaşma sağlanınca S - 400 füze savunma sistemi sevkiyatı sağlanacak. Sevkiyat sözleşmesi  konusunda mutabakat sağlandı ancak kredi tutarında henüz net bir şey olmayınca bu konuda da anlaşma sağlanması sonrasında savunma sistemleri ülkemizde yer almaya başlayacak. 

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