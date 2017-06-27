Suriye'ye ABD'den tehdit mesajı

ABD ordusu tarafından gelen tehdit Suriye'ye karşı oldu. Suriye ordusuna yapılan bu tehditte ayrıca Rusya ve İran'da uyarılmış oldu. ABD ordusu tehdidinde yeni saldırılar yapabileceklerini belirttiler.

Bombalanabilir

ABD ordusu tarafından gelen tehdit şu şekilde oldu : " Suriye halkına karşı herhangi bir şekilde saldırı olursa bu saldırıdan kesinlikle Esad sorumlu olacaktır. Onu destekleyen İran ve Rusya da bu olayda suçlu olacaktır. Eğer kimyasal silahla saldırı da olursa Suriye ordusu vuralacaktır." bu açıklamadan sonra Suriye ordusu ve Rusya ardından tekrar açıklama yaptı.

Suriye ordusu açıklaması

Suriye ordusu tarafından açıklamalarında kimyasal silah olmadığını bunu uluslararası denetimciler ile de ispatlanabileceğini dile getirdiler. Ancak ABD denetimcileri istemiyor.