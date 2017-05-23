Mercedes Emisyon Skandalını 23 Savcı Araştırıyor

23 Savcı 230 Polis Araştırıyor

Mercedes Benz bugüne kadar yaptığı araçlarla kalitesine laf ettirmezken dizel skandalı yaşayan bir araç yüzünden büyük maddi zarar yaşadı. Stuttgart Savcılığı tarafından bu olay araştırılmaya başlandı ve 4 ayrı eyaletteki 11 tesisinde bu konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Emisyon değerlerinde oynama olduğu iddia edilmesi üzerine bir operasyon düzenlendi ve bu operasyonlar Baden-Württemberg, Berlin, Saksonya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde olan tesislerde 23 savcı ve 230 tane polis tarafından araştırma yapılıyor.

Mercedes Benz Türk Açıklaması

Bu konuda bir açıklama yapan Mercedes Benz Türk ise yazılı açıklamasında " Almanya'nın bazı eyaletlerinde Daimler AG tesislerinde arama yapıldığı konusunda çıkan haberler doğru ve konuyla ilgili olan ana şirket Daimler AG ise arama yapan yetkililer ile iş birliği yaparak arama yapmaktadırlar." diyerek konuyu doğruladı.