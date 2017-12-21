23 yıl sonra yakalandı

Muş’ta 1994 yılında aynı aşirete mensup olan iki ailenin fertleri arasında çıkan kavga da 11 kişinin öldüğü ve bu silahlı kavgaya karıştığı gerekçesi ile hakkın da 36. Yıl hapis cezası kesimleşen Remzi Sağın 49 olaydan 23 yıl sonra yakalanarak cezaevine konuldu.

Merkeze bağlı Sürügiden köyünde aynı aşirete mensup iki aile arasın da 28 Mayıs 1994 de çıkan tartışma sonucun da tartışmaya diğer aile mensuplarının da katılması ile kavga büyüdü. Çıkan kavga da iki aileden toplam olarak 11 kişi öldü 15 kişi ise yaralandı.

Olay sonrasın da 55 kişi hakkın da yakalama kararı çıkarıldı. Elazığ Ağır Ceza Mahkemesin de süren dava da “Kan gütme saikiyle adam öldürme” suçlarından 36 yıl hapis cezası kesinleşen Remzi Sağ, 23 yıl sonra yakalanarak cezaevine konuldu.