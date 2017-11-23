8 aylık hamile eşini öldürdü

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8 aylık hamile eşini öldürdü
8 aylık hamile eşini öldürdü admin Tarih: 2017-11-23 Saat: 20:51:38
Güncelleme : 2017-11-23 20:51:38Bu içerik 241 kez okundu.
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8 aylık hamile eşini öldüren adama müebbet talebi. Bursa da yaşanan bir olay da sekiz aylık hamile olan karısını sekiz yerinden bıçak darbeleri ile öldüren sanık, cinayet anını hatırlayamadığını söyledi.

Cinayet sanığı hakkın da müebbet hapis cezası istendi. Geçen Eylül Ayında Yıldırım’a bağlı Ulus Mahallesin de yaşanan olay da Nurettin Atasever, 52 ile 35 yaşın da ki sekiz aylık hamile eşi İsmanPeri Atasever, arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın konusu üç yaşında ki ilk karısından olan erkek çocuğun bakımı ile ilgiliydi. Tartışma sırasın da Atasever, sekiz aylık hamile eşini sekiz yerinden bıçakladı. Hamile kadının karnın da ki erkek bebeğin de kurtarılamadığı belirtildi.

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