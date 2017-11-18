İşçileri taşıyan araç kaza yaptı

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İşçileri taşıyan araç kaza yaptı
İşçileri taşıyan araç kaza yaptı admin Tarih: 2017-11-18 Saat: 23:18:52
Güncelleme : 2017-11-18 23:18:52Bu içerik 414 kez okundu.
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İşçileri taşıyan araç kaza yaptı

İşçileri taşıyan servis ile TIR çarpıştı. Yaralılar var Denizli de işçileri taşımakta olduğu minibüs TIR ile çarpışma yaşası kaza da ise işçiler yara aldı. Denizli de Organize Sanayi Bölgesin de kavşakta olan TIR ve işçileri taşımakta olan minibüs sürücüsü de altı işçi hafif bir şekilde yar aldılar.

Geç saatlerde meydana geldi 

Kaza ise geçtiğimiz gece 23.45 saatlerin de Denizli kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında ortaya çıkmıştır. Edinilen bilgilere göre ise, Ankara istikametin de seyir şeklinde duran birde kırmızı ışıkta geçmiş olduğu iddia edilen Ali Yıldız, yönetimin de olan 61 K 11083 TIR ve işçileri taşımakta olan yan yoldan ana yola çıkmak isteyen Durmuş Şen, idaresin de ki 20 S 0073 plakalı servis minibüsü birbirlerine çarpmıştır.

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