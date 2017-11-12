Halil Sezai konserinde bıçaklı kavga

Hali Sezai tarafından Samsun ilinde bir konser verildi ve konserde 2 grup arasında bıçaklı bir kavga başladı. Bıçaklı kavgada ise 1 kişi yaralandı. Olay sonrasında 1 kişi gözaltına alındı.

Olay geçtiğimiz gün Canil ilçesinde bir kafede yaşandı. Konser verdiği esnada sahnede 2 grup arasında bir tartışma başladı. Abdurrahman K. tarafından karşı tarafta bulunan Ergin Tepegöz bacağından yaralandı ve kaçtı.

Yaralı kişiler de ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Geçtiğimiz sene de Kerimcan Durmaz sahnedeyken buna benzer bir olay yaşanmıştı.