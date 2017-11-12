Halil Sezai konserinde bıçaklı kavga

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Halil Sezai konserinde bıçaklı kavga
Halil Sezai konserinde bıçaklı kavga admin Tarih: 2017-11-12 Saat: 19:51:10
Güncelleme : 2017-11-12 19:51:10Bu içerik 447 kez okundu.
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Halil Sezai konserinde bıçaklı kavga

Hali Sezai  tarafından Samsun ilinde bir konser verildi ve konserde 2 grup arasında bıçaklı bir kavga başladı. Bıçaklı kavgada ise 1 kişi yaralandı. Olay sonrasında 1 kişi gözaltına alındı.

Olay  geçtiğimiz gün   Canil ilçesinde bir kafede yaşandı. Konser verdiği esnada sahnede 2 grup arasında bir tartışma başladı.  Abdurrahman K. tarafından karşı  tarafta bulunan Ergin Tepegöz bacağından yaralandı ve kaçtı.

Yaralı kişiler de ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Geçtiğimiz sene de Kerimcan Durmaz sahnedeyken buna benzer bir olay yaşanmıştı. 

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