Cam filmi cezası alanlar

Cam filmiyle ilgili yeni açıklama geldi. Ceza alanlar ne yapacak? AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın cam filmi ile alakalı yapmış olduğu açıklamadan sonra üzerinden yine çalışma başlatılmıştır.

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Yaklaşık olarak 5 milyon aracın sahibini alakadar eden “Cam filmi cezası almış olanlar için bu cezaya itiraz edebildiklerini mi” sorusuna Bilim Sanatı ile Teknoloji Bakanı cevap vermiştir.

Vatandaş itiraz edebilir

Bilim Sanayi ile Teknoloji Bakanı olan Faruk Özlü, konu ile alakalı bir esneklik yapılıp yapılmayacağını kaydedip, “İçişleri Bakanlığımızın, Emniyette Genel Müdürlüğümüzün de, Ulaştırma, Denizcilik ile Haberleşme Bakanlığımızın da bizim Bakanlığın uzmanları beraber olacaktırlar. Vatandaşlar cezayı ödemek zorunda değil isteyen itiraz edebiliyor.