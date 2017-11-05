Taziye çadırında öldürüldü

Taziye çadırında silahla saldırı. Bir ölü, bir yaralı var. Karsta Kağızman ilçesinin köy sakininin vefat sebebi ile kurulmuş olan taziye çadırına ayarlanan silahlı saldırı sonucun da 1 şahıs ölürken 1 kişi de yara aldı.

Husumetli 2 grup arasında

Kağızman’ın Günindi köyünde ikilinin arasın da husumet olan Sait G., ve İsmail K., bir köy sakininin vefatının sonrasın dan ayarlanmış olan taziye çadırın da karlaşıp tartışma çıktı.

Köy sakinleri müdahale edildi

Köy sakinlerinin de aralarına girmeleri ile biten tartışmanın sonrasında olay yerinden giden bazı yakınlarını da yanın da bulunduran Sait G., taziye evine geri giderek İsmail K., ve yanın da olan Musa K.’ye, silah ile ateş etmiştir.