Bombalı saldırı yapılacaktı

Bombalı saldırı hazırlığı yapan zanlı gözaltına alındı. Almanya’nın Schwerin kentinde 19 yaşın da olduğu öğrenilen Suriye’linin bombalı saldırı yapmak hazırlığında olduğu iddiası ile gözaltına alındı.

Çok acil olarak yapıldı

Elde edilen bilgilere göre “Çok acil” olarak yapılan operasyon da yamen A., haziran ayın da veri patlayıcı madde hazırladığı bildirildi. Almanya da İslami amaç ile bombalı saldırı planı ve hazırlığı yapmak nedeni ile bu operasyon yapıldı.

İnternet üzerinden sipariş edildi

Polis açıklamasın da, zanlının TATP patlayıcı malzemesini internet üzerinden sipariş ettiği ve Haziran ayından bu yana bomba hazırlığı yaptığı tespit edildi.