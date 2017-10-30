Erzincan'da kaza 15 yaralı

Erzincan'da trafik kazası 4'ü çocuk 15 yaralı. Erzincan da ortaya çıkan trafik kazası sonucun da dördü çocuk olmak üzere 15 şahıs yaralandı.

Arka taraftan çarptı

Van yolundan İstanbul’a gitmek isteyen Necip Akparan, 44 yönetimin de olduğu 65 V 2019 plakalı minibüsünün, akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen Sakin Yeşilbaş’ın, kullanmış olduğu 24 DE 682 plakalı yolcu minibüsüne arka taraftan çarptığı açıklandı.

Kazada yaralananlar

Kaza da ise sürücü Akparan, ve araçlarda ki Ceylan (24), Merve (1), Hilal (2) ve Aliekber Çalışkan (5), Hasan (39), Yasin (1) ve Funda Gögen (37), Adile Ertaş, Harun Osman Zeki Köycü (27), Mikail Türkmen (40), İbrahim Halil Yıldırım (63), Fatih Öz (17), Yusuf Morkoyun (16) ve Nafiye Genç (54) yara aldı.