53 sığınmacı yakalandı

Çorum’da 53 sığınmacı alıkonuldu. Çorum’un İskilip ilçesin de jandarma ekipleri tarafından bir minibüse yapılan operasyon ile Afganistan uyruklu 53 sığınmacı gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri yakaladı

Olay İskilip ilçesi Veletler Köyü Mevkiisin de meydana geldi. İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri köyün yakının da seyir halinde olan minibüsü durdurdular.

Afgan sığınmacı

Minibüste bulunan İran üzerinden Türkiye’ye giren arasın da bir çocuk ve kadın da bulunan toplam da 53 Afgan Sığınmacı Jandarma tarafından gözaltına alındı. Sığınmacıların işlemlerinin ardından Çorum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne telsim edilecekleri bildirildi.