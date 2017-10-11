Araç yanınca LPG tankı patladı

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Araç yanınca LPG tankı patladı
Araç yanınca LPG tankı patladı admin Tarih: 2017-10-11 Saat: 10:20:28
Güncelleme : 2017-10-11 10:20:28Bu içerik 284 kez okundu.
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Araç yanınca LPG tankı patladı

Bugün meydana gelen olay saat olarak 14.50 gibi yaşandı ve adres olarak da Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi.  Olay hakkında gönderilen bilgilere göre sokak arasında bulunan bir binanın önünde uzun süredir park halinde bekleyen bir aracın bir anda henüz sebebi tespit edilememiş bir şekilde bir yangını başlıyor ve yangında aracın LPG tankına kadar gelince bir anda LPG tankı patladı ve bir bomba etkisi yaratan patlama oluşturdu.

Mahalle halkı korktu 

Tüm mahallede yankılanan patlama mahalle halkını tedirgin etti. Aracın önünde bulunduğu bina ve yakınlarındaki binalarda kalanlar da korktular.

İtfaiye müdahale etti 

Durumu hemen mahalleli itfaiyeye bildirdi. Olayda ilk tespit edilenlere göre herhangi bir ölen veya yaralanan olmadı. O anları da amatör bir kamera ile kayıt altına alan vatandaşlar durumu polise de bildirdi. Olay yerinde inceleme başlatıldı. 

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