Yolcu minibüsü takla attı

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Yolcu minibüsü takla attı
Yolcu minibüsü takla attı admin Tarih: 2017-09-26 Saat: 16:15:21
Güncelleme : 2017-09-26 16:15:21Bu içerik 207 kez okundu.
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Yolcu minibüsü takla attı

Şanlıurfa da içinde on üç şahısın da bulunduğu minibüs takla atması ile meydana gelen trafik kazasın da iki şahıs yara aldı.

Sabah saatlerinde meydana geldi

Elde edilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır yolu GAP bulvarın da Beyazıt Kırsal Mahallesin de Şanlıurfa şehir merkezine yolcu getiren Mustafa Kaan’ın, kullandığı minibüs, önünde seyreden Ömer Ş., kullandığı traktöre çarpmamak isterken manevra yapınca takla attı.

13 şahıs kurtarıldı

Yan yatan minibüste bulunan 13 şahıs çevredeki insanların yardımı ile kurtarılırken yaralanan iki şahıs da çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeni ile yolun bir kısmı da trafiğe kapatıldı. 

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