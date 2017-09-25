15 yaşındaki kıza taciz

Tacizci şahıs otobüste fark edildiği anda linç edilirken polis tarafından alındı. Konya ilinde 42 yaşında olan İ.K. adındaki şahıs bir minibüste 15 yaşında olan Y.D. adındaki kıza tacizde bulundu. Diğer yolcular tarafından olay fark edilince hemen şahıs linç edildi.

Taciz uğradığını anladı

Kısa süre içerisinde minibüse gelen polisler İ.K. adındaki şahsı alarak gitti. Şahıs ise bu konuda elinin 2 kez yanlışlıkla çarptığını herhangi bir kötü niyetinin olmadığını açıkladı. Olay ise geçtiğimiz günün akşam saatlerinde meydana geldi. Y.D. adındaki kız tacize uğradığını fark edince bağırdı.

Linç ettiler

Hemen sürücü aracı kenara çekerek şahsı araçtan indirip diğer yolcular ile birlikte dövmeye başladılar. İhbar sonrasında olay yerine gelen polisler şahsı kalabalığın arasından aldı. Yüzünde darbe izleri olan şahıs gözaltına alındı. Şimdi ise adliyeye sevk edilecek.