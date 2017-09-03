Otobüste taciz eden şahıs hapse atıldı

20 Ağustos günü meydana gelen olay İstanbul Ümraniye'de gerçekleşti. 14 yaşında olan Z.A. adındaki genç kız annesi ile bir otobüse bindi. Otobüsün arka kapısına yakın oturan anne kızın yanına 42 yaşında C.B. adındaki şahıs geldi ve boş koltuk olmasına rağmen orada beklemeye başladı. 42 yaşında olan şahıs orada beklerken bir anda küçük kızı üstüne düştü.

2 kez aynı yere düştü

Ancak annesi bunu bilerek yaptığını iddia etti. Sonra şahıs kalktı ve bir süre sonra tekrar düştü. Annesi ilk düşmesinde de şüphelenmişti ancak küçük kız 2. Düşüşte ağlayınca annesi hemen tepki gösterdi ve o sırada kaçmaya çalışan şahsın araçtan inmesine müsaade edilmedi.

Boş otobüste ayakta gidiyor

Otobüs oradaki kadınlar tarafından durduruldu ve kapılar kapatılarak polis çağrıldı. Polis olay yerine gelerek şahsı merkeze götürdü ve merkezde dengesini kaybettiğini aç olduğunu söylese de boş otobüste ayakta gitmesi her şeyi belli ediyordu. Adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.