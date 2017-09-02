Milli takım aracında bomba şüphesi

Ukrayna’da Dünya Kupası Grup Eleme maçına gidildiği esnada A Milli Futbol Takımı otobüsünde bomba şüphesi nedeniyle arama gerçekleşti. Ukrayna ile karşı karşıya gelecek olan takımımız Metalist Stadında karşılaşacak.

Futbolcuların inmesi beklendi

Polis hemen futbolcuların otobüsten indiği anda bomba araması yapıldı. Futbolcular için yoğun bir güvenlik önlemi alınarak maça hazırlanmaya başladılar. Takımın otobüsten inmesi ile polislerin araca girmesi bir oldu. Özel eğitimli köpekler tarafından otobüsün içerisinde olsun dışarısında olsun araştırmalar yapıldı.

Park yerine gönderildi

Hemen ardından da otobüsün park yerine güvenle gitmesi sağlandı. Özel eğitimli köpeklerin aramasında herhangi bir şey bulunamadı. Futbolcuları korkutan olayda herhangi bir şeyin yaşanmaması nedeniyle futbolcular rahat bir nefes aldılar diyebiliriz. Olayla ilgili neden bomba araması yapıldığı bilinmiyor.