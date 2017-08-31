Mardin’de kavgada 1’i ağır 22 yaralı

Mardin ilinde yaşanan kavgada 2 hasım grup arasında meydana gelen kavgada tam 22 kişi yaralandı. Yaralılardan bir tanesinin durumu oldukça ağırdı. Kızıltepe ilçesinde bir iş merkezinde tartışmaya başlayan 2 hasım grup bir anda tartışmayı kavgaya çevirdiler.

22 yaralı var

Kavgaya dönen olayda taşlar ve sopalar da kullanılınca kısa bir süre içerisinde birbirlerini yaralamaya başlayan kişiler kavgayı 22 yaralı ile sonlandırdı. 2 grup arasında olan kavgadan hemen sonra olayı görenler durumu acile ve polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen acil ekipleri hemen yaralıları yakınlarda bulunan acillere sevk etti.

1 tanesinin durumu ağır

Acile sevk edilen yaralılardan bir tanesinin durumu ağır olunca ilk müdahalesinden hemen sonra ameliyata alınan şahıs ameliyatı tamamlandıktan sonra yoğun bakıma alındı. Polis ise bu olayla ilgili araştırmalara başladı.