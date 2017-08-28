Zonguldak’ta düğünde 15 kişi zehirlendi

Zonguldak ilinde bulunan bir köyde meydana gelen bu olayda yemekli bir düğün yapılmak istendi ve 15 kişinin zehirlenmesi ile düğünden 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay Karapınar köyünde meydana geldi. Düğünden önce gelen konuklara tavuk ve pilav ikram edilerek konuklar doyuruldu ve sonrasında düğünün asıl yapılacağı yere gitmek için yola çıktılar.

15 kişi zehirlendi

Kent merkezinde bulunan bir düğün salonunda bir anda bazı kişiler mide bulantısı yaşamaya başladılar. Şikayetleri olan kişi sayısı 15 kadar olunca hemen orada bulunan araçlar ile kent içerisinde bulunan farklı hastanelere yetiştirildiler. Yapılan ilk müdahale sonrasında gıda zehirlenmesi konusunda teşhis konuldu.

Durumları iyi

Tedaviye alınan 15 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi. Olayla ilgili de yemeklerden araştırmak için numuneler alındı. Bu konuda soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili gelişme yaşandıkça güncellenecek.