Zorla evlendirilmek istenen 14 yaşındaki çocuk

Ankara ilinde meydana gelen bu olayda ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenen 14 yaşındaki küçük kız polisin operasyonu sonrasında düğün salonundan kurtarılarak karakola götürüldü.

Ayrıca annesi, babası ve 23 yaşında olan damat gözaltına alınarak karakola götürüldü. 14 yaşında olan Y.Ç. adındaki küçük kız eğer müdahale olmasaydı 23 yaşında olan T.Ç. adındaki kişi ile evlenecekti. Gelin odasında bekletilen küçük kız polisi aradı ve durumu bildirdi.

İhbar sonrasında ekipler hemen Karapürçek Polis Merkezi Amirliği ekipleri olay yerine geldiler. Küçük kız ayrıca ailesinin yanına gitmek istemedi, nereye gitmek istediği sorulunca da yurt dışındaki akrabalarına gitmek istediğini açıkladı. Ekipler kızı Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderdi ve orada koruma altına alındı.